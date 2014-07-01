غدا مسرحية “ماك..بث مباشر” تفتتح ليالى رمضان بمركز الإبداع

يبدأ مركز الإبداع الفني تقديم العرض المسرحي (ماك .. بث مباشر) ،وذلك في التاسعة مساء غدا الأربعاء 4 رمضان

> العرض إحدي الرؤي الجديدة لرواية “ماكبث” للكاتب وليم شكسبير ، والتي يقدمها طلبة أقسام الإخراج والديكور والملابس بإستديو مركز الإبداع تحت إشراف المخرج خالد جلال ، يشارك في التمثيل رفيق القاضي، لبيب عزت، أماني مراد، محمد مجدي، كريم شهـدي، محمـد غـيث، نديـم هشام، وسارة عادل، والموسيقى من تأليف أحمد العـراقي، والعرض إخراج أحمد فؤاد ، يستمر العرض حتي الأثنين 9 رمضان.

> كما يعرض مركز (الحرية للإبداع بالإسكندرية) في التاسعة مساء الخميس 5 رمضان مسرحية (صاحب السعادة) للمخرج محمد مرسي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة .

> وفي التاسعة مساء الجمعة 6 رمضان يستضيف (بيت الغناء العربي) بقصر الأمير بشتاك حفل موسيقي عربية لفرقة (أساتذة الطرب) بقيادة الفنان “محسن فاروق” ، ويقدم مركز إبداع (بيت السحيمي) عروض (الآراجوز وخيال الظل) ، كما يقيم مركز (الحرية للإبداع بالإسكندرية) حفل موسيقي لأوركسترا الموهوبين بقيادة الفنان كريم عبد العزيز .

> وفي التاسعة مساء السبت 7 رمضان يستضيف مركز إبداع (قصر الأمير طاز) حفل لفرقة (تراث سيد درويش) ، وتواصل (وكالة الغوري) تقديم عروض فرقة التنورة التراثية ، ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل الموسيقي العربية لفرقة (التذوق) بقيادة الفنان محمود أبو زيد .

> وتقد العروض في إطار برنامج ليالي رمضان الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم ..