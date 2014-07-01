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غدا مسرحية “ماك..بث مباشر” تفتتح ليالى رمضان بمركز الإبداع

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غدا مسرحية “ماك..بث مباشر” تفتتح ليالى رمضان بمركز الإبداع غدا مسرحية “ماك..بث مباشر” تفتتح ليالى رمضان بمركز الإبداع

يبدأ مركز الإبداع الفني تقديم العرض المسرحي (ماك .. بث مباشر) ،وذلك في التاسعة مساء غدا الأربعاء 4 رمضان
> العرض إحدي الرؤي الجديدة لرواية “ماكبث” للكاتب وليم شكسبير ، والتي يقدمها طلبة أقسام الإخراج والديكور والملابس بإستديو مركز الإبداع تحت إشراف المخرج خالد جلال ، يشارك في التمثيل رفيق القاضي، لبيب عزت، أماني مراد، محمد مجدي، كريم شهـدي، محمـد غـيث، نديـم هشام، وسارة عادل، والموسيقى من تأليف أحمد العـراقي، والعرض إخراج أحمد فؤاد ، يستمر العرض حتي الأثنين 9 رمضان.
> كما يعرض مركز (الحرية للإبداع بالإسكندرية) في التاسعة مساء الخميس 5 رمضان مسرحية (صاحب السعادة) للمخرج محمد مرسي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة .
> وفي التاسعة مساء الجمعة 6 رمضان يستضيف (بيت الغناء العربي) بقصر الأمير بشتاك حفل موسيقي عربية لفرقة (أساتذة الطرب) بقيادة الفنان “محسن فاروق” ، ويقدم مركز إبداع (بيت السحيمي) عروض (الآراجوز وخيال الظل) ، كما يقيم مركز (الحرية للإبداع بالإسكندرية) حفل موسيقي لأوركسترا الموهوبين بقيادة الفنان كريم عبد العزيز .
> وفي التاسعة مساء السبت 7 رمضان يستضيف مركز إبداع (قصر الأمير طاز) حفل لفرقة (تراث سيد درويش) ، وتواصل (وكالة الغوري) تقديم عروض فرقة التنورة التراثية ، ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل الموسيقي العربية لفرقة (التذوق) بقيادة الفنان محمود أبو زيد .
> وتقد العروض في إطار برنامج ليالي رمضان الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم ..

 

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