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وزير الصحة: سوء التعقيم سبب انتقال العدوى.. واستحداث إدارة لمراقبة إجراءات المكافحة

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وزير الصحة: سوء التعقيم سبب انتقال العدوى.. واستحداث إدارة لمراقبة إجراءات المكافحة وزير الصحة: سوء التعقيم سبب انتقال العدوى.. واستحداث إدارة لمراقبة إجراءات المكافحة

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إن سوء التعقيم سبب رئيسى لنقل العدوى داخل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات .. مشددا على ضرورة تعقيم الآلات والمعدات خاصة فى عيادات الأسنان والمناظير بالمستشفيات والمراكز الطبية وفقاً للمعايير التى تضمن سلامة استخدامها وخلوها من أية عدوى .. مشيراً إلى أنه تم استحداث إدارة للمراقبة على إجراءات مكافحة العدوى بالوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور هينيك ميكدام ممثل منظمة الصحة العالمية فى وممثلين عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والأوبئة (‪CDC‬) وعدد من قيادات الوزارة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها نظام التقصى الوبائى وسبل مكافحة العدوى وخطة الوقاية من الالتهاب الكبدي ومعايير منع انتشاره، فضلا عن مناقشة المعايير الدولية لسلامة وأمان الدم والمطبقة فى 23 بنك دم على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث برنامج الترصد الوبائى للأمراض المعدية فى مصر والمطبق فى خمس مناطق هى (أسوان والقاهرة وحلوان والإسكندرية والمنوفية) وتم اختيارها كمناطق مبدئية يوجد بها قوى بشرية عالية الكفاءة ومعامل مجهزة، ويقوم البرنامج على تجميع بيانات عن معدل انتشار المرض وتقييم مدى كفاءة الإجراءات التى تمت حيال المرضى.

وفى سياق منفصل، ناقش الاجتماع كيفية استخدام التقنيات الحديثة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، وتطرق إلى دور الرسالة الإعلامية فى الوقاية من الأمراض الوبائية والتى تراجع حالياً من اليونيسيف لضمان أهدافها ومحتواها ورسالتها بما يضمن تعديل السلوك البشرى للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

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