10 عروض مسرحية تشارك بالموسم الأول لنجوم المسرح الجامعي

إنتهت لجنة مشاهدة الموسم الأول من “مواسم نجوم المسرح الجامعي” من أعمالها ، أسفرت المشاهدة عن إختيار 10 عروض للمشاركة في المسابقة المقرر إنطلاق عروضها في الفترة من ١٥ إلي ٢٥ يوليو بمسرح مركز الإبداع الفني .

> و إختارت اللجنة المشكلة من الناقدة “عبلة الرويني” ، الكاتب “محمد بغدادي” والناقد “باسم صادق” ، عشرة عروض للتسابق في الموسم الأول وهي : “الشهاب” تأليف دورينمات إخراج فيصل رزق محمد ، “دراما الشحاتين” تأليف بدر محارب إخراج أحمد سعد ، “الوزير العاشق” تأليف فاروق جويدة إخراج أشرف سالم ، “هبط الملاك في بابل” تأليف دورينمات إخراج محمود طنطاوي ، “ليلة القتلة” تأليف خوزيه تريانا إخراج يوسف مصطفي ، “غرفة بلا نوافذ” تأليف يوسف عز الدين إخراج كريم أحمد محروس ، “الدخان” تأليف ميخائيل رومان اخراج محمد يوسف ، “لعبة السلطان” تأليف د فوزي فهمي اخراج محمد عبد الستار ، “الزائر” تأليف أنطوني سيفر إخراج بهاء مجدي ، “المزاد” تأليف خالد الصاوي إخراج أحمد محمد سعيد .

> الجدير بالذكر أن فكرة مشروع (مواسم نجوم المسرح الجامعي) قد أطلقها المخرج خالد جلال برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية، بهدف إعادة إحياء المسرح الجامعي وإتاحة الفرصة لمبدعي المسرح الجامعي من الشباب المشارك بفرق الجامعة