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“الحق في الدواء” يطالب الرئيس بالتحقيق في ارتفاع أسعار علاج “فيروس سي”

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“الحق في الدواء” يطالب الرئيس بالتحقيق في ارتفاع أسعار علاج “فيروس سي” “الحق في الدواء” يطالب الرئيس بالتحقيق في ارتفاع أسعار علاج “فيروس سي”

الرئيس عبدالفتاح

قال المركز المصري للحق في الدواء،فى خطاب أرسله للرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم،إن تتصدر قائمة دول العالم الأكثر إصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي “سي”،مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت أن هناك نحو 22% من الشعب المصري مصابون بهذا الوباء.

واضاف المركز فى خطابه:”مصر منذ عشر سنوات تهدر مئات الملايين على شراء الأدوية المخصصة لذلك، حيث دفع المرضى المصريون نحو 20 مليار جنيها لصالح شركات عابرة للقارات كانت تحتفظ بنفوذ واضح داخل مكاتب بعض المسؤولين بوزارة الصحة”.

وكشف المركز عن أن وزارة الصحة قامت الأسبوع الماضى بتسعير عقار السوفالدى للبيع بالصيدليات بمبلغ 14 ألف جنيه للعبوة بمعدل 28 قرص شهريا ، كما قامت أيضا بتسعير نفس العقار داخل 26 مركز علاجى حكومى فقط بـ 2200 جنيها مصريا، موضحًا أنه شكّل لجنة من مجموعة من الخبراء والمنظمات العالمية،واكتشفت أن قرار التسعير جاء مخالفا لكافة الأعراف.

واقترح المركز المصري للحق في الدواء على رئيس الجمهورية، أن تكرر مصر تجربة دول الهند ونيجيريا والبرازيل وجنوب أفريقيا فى تسجيل وإنتاج الأدوية دون الرجوع للشركات ، مطالباً بتشكيل لجنة مختصة بدراسة ملف التسعير للشركات المصرية.

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