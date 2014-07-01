حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بأبوقرقاص

تمكنت حملة مكبرة بالتعاون بين مديرية أمن المنيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص الثلاثاء 17 يونيو الماضى، من إزالة عدد32 حالة تعد على مساحة فدان و 19 قيراط و16 سهم بمركز أبوقرقاص و قرى منهرى و الكرم و أبيوها ومدينة الفكرية.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، المجهودات التي بُذلت حيث تم إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية، و 12 حالة تعد على الرى، و إزالة كافيتريا على الطريق الزراعى كحالة أخرى للتعدى على الرى و 3 حالات على طرق و 5 حالات على إصلاح زراعى، بالاضافة إلى حملة نظافة يوم 22 يونيو الماضى لإزالة المخلفات و الإشغالات بمدينة الفكرية .

وأكد المحافظ على أهمية أستمرار الحملات لإزالة أى إشغالات والتصدى لأى حالة تعد، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية والأدارية اللازمة لإزالة كافة الأشغالات والتعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .