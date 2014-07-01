القوات المسلحة تنشر خريطة موائد الرحمن التي تنظمها بكافة محافظات الجمهورية

في إطار التأكيد على عطاء القوات المسلحة وإرتباطها بأبناء الشعب المصري خاصة خلال شهر رمضان المبارك .. فقد صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إقامة 140 مائدة رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية بطاقة تتجاوز 41 الف و 600 وجبة معلبة يوميا لتوزيعها على الصائمين بإجمالي مليون و 248 الف وجبة طوال شهر رمضان المبارك .

> ففى نطاق المنطقة المركزية العسكرية أقامت القوات المسلحة 36 مائدة رمضانية بطاقة تسع أكثر من 14 الف و 400 فرد ، منها 8 موائد بمحافظة القاهرة في مناطق النهضة ونهاية شارع مصطفى النحاس ومنشية ناصر وبولاق أبو العلا وحدائق القبة والزاوية الحمراء والبساتين وحلوان ، و 8 موائد بمحافظة الجيزة منها مائدتين بإمبابة ومثلها بالوراق ومائدتين ببولاق الدكرور ومائدتين بالصف ، و 4 موائد بمحافظة القليوبية بكل من القناطر الخيرية وطوخ وبهتيم والخانكة ، و 4 موائد بمحافظة المنوفية في الباجور وقويسنا ومنوف وتلا ، و 4 موائد بمحافظة الفيوم منها مائدتين ببندر الفيوم ومائدة بإطسا وأخرى بسنورس ، و 4 موائد بمحافظة بني سويف في مناطق منها مائدتين ببني سويف ومائدة بإهناسيا ومائدة بسمسطا ، وفي محافظة المنيا أقامت القوات المسلحة 4 موائد منها مائدتين بمركز المنيا ومائدة بسمالوط وأخرى بأبو قرقاص ، حيث تركزت هذه الموائد فى المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين .

> كما قام الجيش الثانى الميدانى بتنظيم 30 مائدة رمضانية بطاقة تتجاوز 400 فرد لكل مائدة منها 6 موائد بمحافظة بورسعيد بكل من عزبة أبو عوف وزرزارة والقابوطي والموقف وشارع الأمين وبجوار محطة قطار بورسعيد ، وإقامة 6 موائد بمحافظة الدقهلية بكل من مدخل شارع الجيش وخلف محطة وطنية وبجوار نادي المعلمين وش صلاح سالم وسندوب ودوران جديلة ، كذلك 6 موائد بمحافظة الشرقية منها إثنان بمدينة الزقازيق ومائدة بكل من ههيا وأبوحماد والعباسة ، و 6 موائد بمحافظة دمياط بالشهابية وشطا وستاد دمياط وفارسكور وميدان الساعة ودمياط الجديدة ، فضلا عن إقامة 6 موائد بمحافظة الإسماعيلية بكل من القنطرة غرب والتل الكبير وأبو سلطان وأبو عطوة ومعدية نمرة 6 وبجوار محطة سكة حديد الإسماعيلية .

> وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت 34 مائدة رمضانية منها 19 مائدة بمحافظة السويس في مناطق فنارة والمثلث وفيصل وعتاقة “موقف الأوتوبيس” والجناين “قرية عامر” والأتكة والأربعين وكسفريت ، و 13 مائدة بمحافظة جنوب سيناء في مناطق رأس سدر وأبو رديس وفيران وكاترين وطور سيناء ودهب ونخل والحسنة والقسيمة والجدي ، كذلك مائدتين بمحافظة البحر الأحمر بكل من الزعفرانة ورأس غارب .

> كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 23 مائدة رمضانية منها 10 بمحافظة الأسكندرية فى مناطق العامرية والمعمورة والأنفوشى ورأس التين والرأس السودا وأبو قير وزاوية عبدالقادر والحضرة والطابية ومدينة الحمام ، كذلك 6 موائد بمحافظة الغربية منها مائدتين بحي أول وثاني طنطا ومائدة بكل من مركز بسيون ومحلة المرحوم وكفر الزيات وبيرما ، و 3 موائد بمحافظة البحيرة فى مناطق نادي دمنهور واللقانة وشبراخيت ، و 4 موائد بمحافظة كفر الشيخ بكل من الساحة الرياضية بكفر الشيخ والساحة الرياضية ببلطيم وأمام محطة شمال الدلتا بسخا ومركز شباب الرياض .

> كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان تسع أكثر من 800 فرد بالمحطة العسكرية بمطروح ، وبجوار محطة سكة حديد مطروح .

> كذلك المنطقة الجنوبية العسكرية التي أعدت 15 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بمحافظة أسيوط بكل من منقباد ونزلة عبد اللاه والأربعين ومحطة رسوم الطريق الصحراوي الشرقي ، و 5 موائد بمحافظة البحر الأحمر بكل من شارع الحجاز وميدان السقالة بالغردقة ومدخل الصوامع وأبو رماد وحلايب ، ومائدة بميدان صلاح الدين بمحافظة الأقصر ،

> و 3 موائد بمحافظة قنا بمناطق ميدان مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي وميدان عبد المنعم رياض ومجمع المواقف بقنا ، وفي محافظة أسوان أقامت القوات المسلحة مائدتين أحدهما داخل مركز الخدمات الجماهيرية والثانية بميدان الصداقة القديمة .

> وقد حرصت القوات المسلحة على الإعداد والإشراف الجيد على هذه الموائد وتزويدها بالأطعمة والمواد الغذائية من نوادي وفنادق القوات المسلحة القريبة من هذه المناطق ، وذلك حرصاً منها على المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، الذين توافدوا على الموائد الرمضانية لتلبية الدعوة ومشاركة قواتهم المسلحة أحد أبرز مظاهر التكافل الإجتماعي خلال الشهر الكريم .