ًالجامعة العربية تستنكر الغارات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

استنكرت جامعة الدول العربية الغارات الاسرائيلية على الاراضى الفلسطينية ، محملة الحكومة الاسرائيلية الحالية مسئولية التصعيد الحالى فى ضوء مقتل المستوطنين الاسرائيليين الثلاثة ، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ما حدث وما سيحدث .

وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة -فى تصريح له اليوم الثلاثاء – إن إسرائيل هى التى تسببت فى كل هذا التوتر من خلال حملة الاعتقالات المستمرة فى الاراضى الفلسطينية والهجوم الخطير على المسجد الاقصى اليوم واطلاق المستوطنين لتخريب الأماكن الدينية وانتهاك المساكن والبيوت ، لافتا إلى الضغط الهائل الذى تقوم به الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني حيث تفتح الحرب فى كل مكان .

وندد صبيح باستشهاد العديد من الشباب والأبرياء جراء الممارسات الإسرائيلية العنيفة ، بالاضافة إلى اعتقال ما يقرب من 600 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء ، مؤكدا أن إسرائيل لم تستمع إلى كل النداءات التى أطلقت من المسئولين ومؤسسات العالم لاحتواء ما يجرى بل استمرت فى إصدار بيانات مستفزة إلى جانب انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستنكر الغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضى الفلسطينية وإغلاق العديد من المناطق الفلسطينية ، بالإضافة إلى حملات تفتتيش البيوت وإهدار كرامة الفلسطينيين ، قائلا إن الجامعة العربية حذرت مبكرا من تداعيات ما يجرى وتحمل إسرائيل المسئولية .

وطالب صبيح الامم المتحدة والدول الاعضاء فى مجلس الامن والرباعية الدولية بان توفر الحماية للشعب الفلسطيني الذى يتعرض يوميا لمثل هذه الانتهاكات الاسرائيلية .

وحول إصرار إسرائيل على تحميل حركة حماس مسئولية مقتل المستوطنين الثلاثة فيما لم تعلن حماس مسئوليتها عن الحادث قال السفير صبيح “إن إسرائيل دائما تحاول أن تجد عذرا وضحية لاعمالها الأجرامية ، فتقوم بإلقاء التهم هنا وهناك و يوميا تصدر التهم دون إثبات أو دلائل تذكر ، منوها بالمعتقلين الاداريين فى السجون الاسرائيلية والذين تعتقلهم إسرائيل بدون أى سند قانونى او أى دليل ضدهم رغم إضراب عدد منهم عن الطعام لمدة 61 يوما .

وقال صبيح “إذا كان لدى إسرائيل أية أدلة على أن حماس هى من قامت بقتل المستوطنين الثلاثة فلتقدمها للامم المتحدة ..مشددا على أن إسرائيل ليس لديها أدلة وغير مؤتمنة على أى دليل أو فكرة أو قانون ، مشيرا إلى أنها تنتهك حقوق الانسان وترتكب جرائم ترقى الى مستوى جرائم الحرب .