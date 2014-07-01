رسميا - الزمالك يضم باسم مرسي 3 سنوات

حصل مسؤولو الزمالك رسميا على توقيع مهاجم الإنتاج الحربي باسم مرسي لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد وكيلا اللاعب مهاب العربي وكريم حلمي لـFilGoal.com، اجتماع اللاعب بأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة يوم الثلاثاء في مقر النادي الأبيض وتوقيعه على العقود.

ومن جانبه قال مرسي لـFilGoal.com: "الزمالك كان الأكثر جدية، ورغبتي في اللعب تحت قيادة ميدو مثلي الأعلى، جعلتني أفضل الزمالك."

وتابع مرسي "هدفي مع الزمالك الفوز بأي بطولة نخوضها، وأعلم جيدا صعوبة المنافسة داخل الفريق ولكنني جاهز لها."

يُذكر أن الزمالك بات يمتلك بضم مرسي سبعة مهاجمين، هم أحمد جعفر وأوباما وأحمد علي وعرفة السيد وخالد قمر ودومينيك.