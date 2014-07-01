أنشطة ثقافية ودينية وفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد احتفالا بشهر رمضان

صرح محسن حسب وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد ان الفرع سينظم مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والفنية، حيث يقام طوال شهر رمضان الدورى الثقافى للأطفال بعنوان معلومات عامة على مستوى مركزى الخارجة والداخلة.

وتقدم فرقة الوادى للفنون الشعبية ، في خامس أيام شهر رمضان ، عروضها الفنية بقرية عارف وفرقة الفرافرة التلقائية بمركز شباب مدينة الفرافرة، إلى جانب تقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية بقرية الشركة.

ويقيم قصر ثقافة موط برنامجاً تثقيفياً مساءً يتضمن “تلاوة قرآن، محاضرة دينية، ابتهالات دينية”، ومجموعة من المسابقات الدينية والفنية خلال الفترة من 5 وحتى 20 رمضان وتتضمن تلك المسابقات “حفظ القرآن الكريم على مستوى 15 موقع ثقافى بالفرع، السؤال اليومى على مستوى 18 موقعا ثقافيا.