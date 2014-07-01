مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

لقى سائق مصرعه وأصيب 2 أخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية دفرة مركز طنطا.

تلقى مأمور مركز طنطا بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية دفرة ، وانتقل المقدم سامي الرويني رئيس مباحث مركز طنطا وتبين أثناء سير السيارة رقم “3175ل ق ب” قيادة سمير محمد توفيق -40 سنة – سائق مقيم قرية الرياض مركز كفر الشيخ اصطدمت بها السيارة رقم “5729م ع أ” (ميكروباص) قيادة سامح إبراهيم حامد -32 سنة- سائق مقيم قرية شبين الكوم محافظة المنوفية نتيجة انحراف السيارة الثانية تجاه الأولى بشكل مفاجئ مما أدى لانقلاب السيارة الثانية بترعة القاصد.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بجرح بالقدم اليسرى ووفاته مستقليها أحمد جمال ابو جعفر -32 سنة- موظف بمجلس الدولة،ورامي حامد طه قاسم -35 سنة- عامل مقيمان قرية كفر ابو داود مركز طنطا ، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

تحرر المحضر 27657جنح مركز طنطا تم إخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية وصرحت النيابة بدفن الجثتين.