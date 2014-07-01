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الخارجية تتابع باهتمام أوضاع المصريين في العراق وليبيا

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الخارجية تتابع باهتمام أوضاع المصريين في العراق وليبيا الخارجية تتابع باهتمام أوضاع المصريين في العراق وليبيا

الخارجية المصرية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الخارجية تتابع باهتمام شديد أوضاع المصريين فى العراق وليبيا، مناشدة إياهم بعدم السفر إلى العراق وليبيا في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

وناشد عبد العاطي -فى تصريح له اليوم الثلاثاء – جميع المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي العراقية والليبية بتوخي أقصى درجات الحرص والحذر الشديدين وعدم التحرك خارج مقار عملهم أو اقامتهم في الفترة الحالية حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم مع ضرورة الابتعاد الكامل عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.
> وأشار إلى أن الوزارة تتابع أوضاع المصريين المقيمين في العراق وليبيا وتبذل قصارى الجهد لتوفير أقصى درجات الحماية والتأمين لهم والعمل على إجلاء أو إعادة من يرغب في العودة إلي أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع السلطات العراقيةوالليبية المعنية.

أ ش أ

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