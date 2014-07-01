تأجيل محاكمة 5 إخوان لجلسة 5 أغسطس لتقديم المستندات بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم ، تأجيل محاكمة 5 متهمين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 5 أغسطس القادم لتقديم المستندات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين “عمرو.أ”، و”قناوى.ع”، و”محمد.م”، و”محمد.أ”، و”محمود.ح”، بدائرة مركز جرجا، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات دون تصريح وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال والتحريض على القيام بمظاهرات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد مندور، وحلمى عبد الباقى، بأمانة سر طه حسين، ورمضان حسن، وماجد أمين.