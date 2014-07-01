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وزير الصحة يعلن إغلاق مستشفى خاص بدون ترخيص

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وزير الصحة يعلن إغلاق مستشفى خاص بدون ترخيص وزير الصحة يعلن إغلاق مستشفى خاص بدون ترخيص

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان

وجه الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان بضرورة العمل والمرور اليومى المستمر على المنشآت الطبية الخاصة ، مشددا على إغلاق أى مستشفى تعمل بدون ترخيص ومحاسبة المخالفين ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء برئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ومديري العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

فى سياق متصل أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان قرارا بإغلاق مستشفى خاصة بمدينة نصر إداريا ، نظرا لإدارتها بدون ترخيص والإعلان بالصحف دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة إضافة إلى رصد عدد من المخالفات الأخرى أثناء المرور عليها.

توجهت حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، الأسبوع الماضي إلى المستشفى المذكورة والكائنة بمدينة نصر ، حيث رصدت الحملة عدد من المخالفات منها إدارة المستشفى دون ترخيص وهو ما يخالف المادة 2 من القانون رقم 153 لسنة 2004 والتى تنص على انه ” لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة “.

كما رصدت الحملة مخالفة أخرى خاصة بالتعقيم المركزي داخل جناح العمليات ، حيث لوحظ وجود شباك ” منوله” ، مما يؤثر سلبا على تعقيم جناح العمليات ، كما عثر على مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد يعاد تعقيمها ما يعد مخالفا لإجراءات واشتراطات مكافحة العدوى ، إضافة إلى ذلك وجدت الحملة أثناء مرورها على المستشفى بعض الفتيات يعملن بالتمريض دون حصولهن على ترخيص مزاولة المهنة ، كما لاحظت ان المتواجد بمعمل الكيمياء لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أيضا.

قامت المستشفى المذكورة بالإعلان عن الافتتاح بإحدى الصحف يوم 31 مارس من العام الجاري دون موافقة الوزارة على الإعلان ،كما قامت بالإعلان فى صحيفة أخرى يوم 29 يونيه الماضي عن إجراء عمليات بالمجان والزج باسم وزارة الصحة بالاعلان لإيهام المواطنين بقانونية موقف المستشفى وذلك دون موافقة الوزارة على الإعلان أيضا.

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