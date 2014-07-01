أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حجز 12 أخواني بتهمة خرق قانون التظاهر وتعطيل المرور

Google+ Print
حجز 12 أخواني بتهمة خرق قانون التظاهر وتعطيل المرور حجز 12 أخواني بتهمة خرق قانون التظاهر وتعطيل المرور

أمر المستشار محمد نوار رئيس نيابة محرم بك، بحجز 12 فرد من جماعة الإخوان المسلمين لصباح باكر، لحين ورود تحريات الأمن الوطنى حولهم، بتهمة خرق قانون التظاهر وتعطيل حركة المرور .

وكانت مباحث قسم شرطة محرم بك برئاسة المقدم أحمد المجبر، قد تمكنت من إلقاء القبض على 12 من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم محاسب، أثناء اشتراكهم فى إحدى المسيرات التى تم تنظيمها مساء أمس للمطالبة بإسقاط النظام وعودة الشرعية للرئيس المعزول محمد مرسى،  مما تسبب فى تعطيل حركة المرور والمواصلات بمنطقة محرم بك، وترويع الأمنين من سكان المنطقة و اصحاب المحال هناك .

وقد قام المتظاهرين بترديد عبارات منها يسقط يسقط حكم العسكر والداخلية بلطجية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا