حجز 12 أخواني بتهمة خرق قانون التظاهر وتعطيل المرور

أمر المستشار محمد نوار رئيس نيابة محرم بك، بحجز 12 فرد من جماعة الإخوان المسلمين لصباح باكر، لحين ورود تحريات الأمن الوطنى حولهم، بتهمة خرق قانون التظاهر وتعطيل حركة المرور .

وكانت مباحث قسم شرطة محرم بك برئاسة المقدم أحمد المجبر، قد تمكنت من إلقاء القبض على 12 من أعضاء جماعة الإخوان من بينهم محاسب، أثناء اشتراكهم فى إحدى المسيرات التى تم تنظيمها مساء أمس للمطالبة بإسقاط النظام وعودة الشرعية للرئيس المعزول محمد مرسى، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور والمواصلات بمنطقة محرم بك، وترويع الأمنين من سكان المنطقة و اصحاب المحال هناك .

وقد قام المتظاهرين بترديد عبارات منها يسقط يسقط حكم العسكر والداخلية بلطجية .