محلب يستعرض مع السفير البحريني سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين

استعرض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، مع الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين في القاهرة سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ودراسة زيادة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء -خلال اللقاء – على تقدير الحكومة والشعب المصري للدور الذى قام به الاشقاء العرب خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، وذلك من خلال تقديمهم الدعم الكامل للخطوات التي تتخذها لمصر لبناء دولة المستقبل التي تسهم في تحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب المصري من آمال وتطلعات.

ونقل سفير مملكة البحرين تهاني حكومة المملكة بمناسبة تجديد الثقة وتولي المهندس محلب رئاسة الحكومة للمرة الثانية، كما نقل تهاني وتحيات حكومة وشعب البحرين لحكومة وشعب مصر بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدين والأمة العربية والاسلامية وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

أ ش ـ