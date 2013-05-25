اعتداء بالحجارة على مسجد ومركز إسلامي في كرواتيا

مويكانوفيتش: مجهولون حطموا نوافذ المقر الذي افتتح قبل 20 يوما فقط

كتب : الأناضول منذ 38 دقيقة

شن مجهولون، هجوما بالحجارة على مسجد ومركز إسلامي في مدينة رياكا الكرواتية، مما تسبب في تهشيم زجاج النوافذ بشكل كامل.

وذكر خير الدين مويكانوفيتش، رئيس الاتحاد الإسلامي في رياكا، إن أشخاصا مجهولين، اعتدوا على المكانين بالحجارة مما تسبب في تهشيم زجاج النوافذ، مشيرا إلى أن المسجد والمركز الإسلامي تم افتتاحهما قبل 20 يوما.

وأضاف مويكانوفيتش، أن الجهات الأمنية المختصة، بدأت تحقيقا موسعا حول الحادث، الأمر الذي لم يمكنهم من حصر الخسائر المادية التي لحقت بالمسجد، وبالمركز الإسلامي، بحسب قوله.

وأوضح أن الاتحاد الإسلامي موجود في كرواتيا منذ 50 عاما، وأن هذه الاعتداء هو الأول من نوعه بالنسبة لهم طوال هذه الفترة، معربا عن أمله في ألا تتكرر مثل تلك الأحداث التي قال إنها "تحزننا ولا ترهبنا".

ومن جانبه، أدان عزيز حسنوفتش، مفتي زغرب، ذلك الاعتداء، مطالبا المسؤولين في البلاد بسرعة تتبع المعتدين والقبض عليهم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن المركز الإسلامي والمسجد افتتحا في الرابع من شهر مايو الجاري، بحفل حضره الرئيس الكرواتي إيفو يا.