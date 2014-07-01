تجديد حبس مؤسس وعضو خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق الكلية برئاسة المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس خالد المغاوري 37 عامًا وعبد الرحمن قطب 23 عامًا، مؤسس وعضو خلية عنقودية إرهابية لاستقطاب وتدريب الشباب على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتسفيرهم لدولة سوريا لمعاونة تنظيم داعش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت للواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، تفيد بأن المتهم الأول صاحب مكتب مقاولات بمدينة منيا القمح يتزعم خلية عنقودية لاستقطاب الشباب وتدريبهم على حرب العصابات بالمدن.

وبعد ثبوت صحة هذه المعلومات، وأنه على اتصال بتنظيم القاعدة، وأنه يقوم بتسفير الشباب إلى سوريا لاستكمال تدريبهم، ومعاونة تنظيم “داعش” المعارض لنظام بشار الأسد، ثم يعودون إلى مصر ويقومون بتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور العبادة الخاصة بهم.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط زعيم الخلية ومعه المتهم الثاني صاحب مكتب استيراد في مدينة السادس من أكتوبر، في منزل الأول وبحوزتهما عدد كبير من الكتب التكفيرية والجهادية ، وقررت النيابة حبسهما احتياطيًا.

أ ش أ