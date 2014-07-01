أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تجديد حبس مؤسس وعضو خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” بالشرقية

Google+ Print
تجديد حبس مؤسس وعضو خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” بالشرقية تجديد حبس مؤسس وعضو خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” بالشرقية

داعش-أرشيفية

قررت نيابة الزقازيق الكلية برئاسة المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس خالد المغاوري 37 عامًا وعبد الرحمن قطب 23 عامًا، مؤسس وعضو خلية عنقودية إرهابية لاستقطاب وتدريب الشباب على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتسفيرهم لدولة سوريا لمعاونة تنظيم داعش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت للواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، تفيد بأن المتهم الأول صاحب مكتب مقاولات بمدينة منيا القمح يتزعم خلية عنقودية لاستقطاب الشباب وتدريبهم على حرب العصابات بالمدن.

وبعد ثبوت صحة هذه المعلومات، وأنه على اتصال بتنظيم القاعدة، وأنه يقوم بتسفير الشباب إلى سوريا لاستكمال تدريبهم، ومعاونة تنظيم “داعش” المعارض لنظام بشار الأسد، ثم يعودون إلى ويقومون بتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور العبادة الخاصة بهم.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط زعيم الخلية ومعه المتهم الثاني صاحب مكتب استيراد في مدينة السادس من أكتوبر، في منزل الأول وبحوزتهما عدد كبير من الكتب التكفيرية والجهادية ، وقررت النيابة حبسهما احتياطيًا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر