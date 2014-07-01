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إيمينيكي يقترب من تشيلسي

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إيمينيكي يقترب من تشيلسي إيمينيكي يقترب من تشيلسي

أ ش أ - اقترب اللاعب النيجيري إيمانويل إيمينيكي مهاجم منتخب نيجيريا وفريق فينرباهتشة التركي، من الانضمام لتشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن اهتمام مورينيو مدرب البلوز باللاعب النيجيري بدأ تحديدا منذ الأسبوع الماضي، حيث تألق المهاجم صاحب الـ27 عاما بشكل ملفت مع النسور الخضر في مونديال البرازيل، رغم الإقصاء من دور الـ16 أمام منتخب فرنسا.

وأحرز إيمينيكي 11 هدفا في 27 مباراة في الدوري التركي الموسم الماضي.. ومن الممكن أن يكون أول مهاجم ينضم لكتيبة تشيلسي في الصيف الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا قدم مستوى قويا في المونديال، وخسر بصعوبة أمس بهدفين نظيفين أمام الفرنسي في إطار دور الـ16 للمسابقة

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