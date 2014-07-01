السعيد: أثق في قدرة القوات المسلحة من انهاء أعمال تطوير عزبتي أبو حشيش وأبو ليلية

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة على ثقته فى رجال القوات المسلحة وقدراتهم فى الانتهاء من مشروع تطوير عزبة ابوحشيش بحدائق القبة وعزبة ابوليلة بالزاوية الحمراء وفقاَ للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن داخل تلك المناطق بالآثار الأيجابية للتطوير على أرض الواقع، مشددا على أجهزة المحافظة والأحياء بضرورة التعاون مع الفريق الاستشارى ومهندسي الشركات المنفذة وتوفير كل الدعم اللازم لهم من حيث التصاريح والتراخيص المطلوبة وخلافه وتذليل كافة العقبات أمامهم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة اليوم أعمال التطوير الجارية بعزبة أبو حشيش بحدائق القبة وهى إحدى المناطق العشوائية غير المخططة ضمن 17 منطقة عشوائية اخرى يشملها بروتوكول تطوير العشوائيات بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وإدارة الاشغال العسكرية كجهة تنفيذ داخل 11 حى من أحياء القاهرة.

وأكد جلال أن مخطط التطوير الذى تشهده عزبة ابو حشيش بحدائق القبة يشمل عدد من الانشطة والخدمات التي تهدف إلى رفع كفاءة متطلبات المنطقة عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بتكلفة تصل لــ 17.7 مليون جنيه، وأهمها إزالة وهدم كافة المبانى المحترقة 11 منزلا على مساحة 1890 م3 وإعادة بنائها من جديد باسلوب انشائى مميز ومؤمن وبنفس المساحة، كذلك مد شبكات الصرف الصحى فى بعض اجزاء العزبة مع رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى القائمة بطول 3100 م، مع رصف كامل لكل الطرق الرئيسية والمحيطة بالاسفلت بطول 11500 م وتبليط الشوارع الداخلية بالانترلوك (6500م2)، ورفع كفاءة الانارة بالشوارع الداخلية حيث تم تركيب 100 كابولى والخارجية ( تركيب 38 عمود انارة) وايضاَ تدعيم المنطقة بشبكة حديثة لمكافحة الحريق حيث تم تركيب 30 حنفية حريق بالفعل.

وعلى مستوى التطوير البشري والاجتماعي ستشهد عزبة أبو حشيش إنشاء مركز ثقافي اجتماعي متعدد الأغراض أسفل كوبري 6 أكتوبر بمساحة 1200م2 وإقامة وتجهيز ملاعب رياضية للشباب بمساحة 2000م2، واستغلال المساحات الخالية أسفل الكوبري في إنشاء سوق تجارى حديث بمساحة 1500م2 لخدمة أهالي المنطقة.

أ ش أ