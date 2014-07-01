ضبط 32 لفافة بانجو و74 قرص مخدر بحوزة متهمين بأسوان‎

تمكنت مباحث كوم امبو من ضبط 32 لفافة بانجو و74 قرص مخدر بحوزة متهمين بكوم امبو.

نجحت القوات الأمنية في ضبط صالح علي جعفر -60 سنة- عامل ومقيم منيحة دائرة مركز كومبو وبحيازته 19 لفافة ورقية متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر و50 قرص مخدر من مختلف الأنواع ، والمتهم خليفة عبد العاطي عبد الله عاطل ومقيم منيحة دائرة المركز وبحيازته 13 لفافة ورقية متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر و24 قرص مخدر من مختلف الأنواع ، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالضبط وجارى عرض المتهمين على النيابة.