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ضبط 1078 وجبة غير صالحة للاستخدام الآدمي في أسيوط

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ضبط 1078 وجبة غير صالحة للاستخدام الآدمي في أسيوط ضبط 1078 وجبة غير صالحة للاستخدام الآدمي في أسيوط

مديرية الطب البيطري في أسيوط

ضبطت مديرية الطب البيطرى بأسيوط بالتعاون مع مباحث 1078 وجبة تحتوي على دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و لحوم وكبد وكلاوي فاسدة.

نظمت مديرية الطب البيطري بأسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين بأسيوط وشرطة المرافق حملة ، اليوم الثلاثاء، على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم الشهيرة ، و أسفرت عن ضبط” ح ح م ” المدير المسئول عن مطعم “م” بمدينة اسيوط ، وبحوزته 1078 وجبة تحتوى على ربع دجاجة وكمية من اﻷرز غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط “جوده . ر . ج” جزار بشارع النميس وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى . ،و ” ثروت . غ” صاحب سوبر ماركة بشارع النميس وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم والكبد والكلاوى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، وتحررت محاضر بالمضبوطات وأرسلت للنيابة العامة.

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