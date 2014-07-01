ضبط 1078 وجبة غير صالحة للاستخدام الآدمي في أسيوط

ضبطت مديرية الطب البيطرى بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين 1078 وجبة تحتوي على دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و لحوم وكبد وكلاوي فاسدة.

نظمت مديرية الطب البيطري بأسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين بأسيوط وشرطة المرافق حملة ، اليوم الثلاثاء، على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم الشهيرة ، و أسفرت عن ضبط” ح ح م ” المدير المسئول عن مطعم “م” بمدينة اسيوط ، وبحوزته 1078 وجبة تحتوى على ربع دجاجة وكمية من اﻷرز غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط “جوده . ر . ج” جزار بشارع النميس وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى . ،و ” ثروت . غ” صاحب سوبر ماركة بشارع النميس وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم والكبد والكلاوى غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، وتحررت محاضر بالمضبوطات وأرسلت للنيابة العامة.