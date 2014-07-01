بالصور.. محافظ قنا: إزالة 363 حالة تعدي بالظهير الصحراوي بقرية الترامسة‎

قاد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الترامسة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وأشار المحافظ انه تم إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة بالظهير الصحراوي لقرية الترامسة حيث أزالت الحملة اليوم 220 حالة تعدى على 120 فدان أرض أملاك الدولة عبارة عن مباني من الخرسانات المسلحة وأسوار بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية مستخدمة العديد من اللودارات والمعدات الثقيلة .

وأكد أن إجمالي عدد الإزالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بالظهير الصحراوي لقرية الترامسة بلغ 363 حالة على مساحة 283 فدان و20 قيراط .

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم إزالة جميع التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمنافع العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين مشيرا إلى أن تلك الحملات تعد بداية طبيعية عقب عودة هيبة الدولة من جديد وعلى جميع المواطنين احترام كل القواعد والقوانين المنظمة للبناء على كل الأراضي وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.