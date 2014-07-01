تجنبي ارتفاع ضغط الدم في الحمل

تصاب المرأة الحامل أحياناً بارتفاع ضغط الدم، يرجعها المحيطون بها للحمل، لكنها تشكل خطورة على صحة الأم والجنين، لذلك يقول الدكتور أحمد التاجي أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر: هناك نوعان لارتفاع ضغط الدم لدى الحامل.

أ – ضغط الدم المزمن: يجب علاجه والتحكم به قبل الحمل، وأثناءه، وبعده وليس له علاقة واضحة بالحمل.



ب- ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل: يحدث فقط أثناء الحمل لدى 8-10% من الحوامل، ويكون مصحوباً في أغلب الأحيان بزيادة كميــة البروتين (الزلال) في البول، وتورم القدمين والساقين.



. ومن آثاره الضارة على الأم حدوث قصور في وظائف الكلى، تكسر في كريات الدم الحمراء، نقص في الصفائح الدموية، ارتفاع في إنزيمات الكبد، هبوط في القلب، أو حدوث تشنجات كالتي يعاني منها مرضى الصرع. أما بالنسبة للجنين فقد يتعرض لقصور في النمو.



خطوات العلاج

• التحكم في ضغط الدم عن طريق أدوية تكون مأمونة على الجنين.



• المتابعة على الأقل مرة كل أسبوعين، وفي الشهر التاسع مرة كل أسبوع.



• إدخال الحامل إلى المستشفى متى أتضح للطبيب المعالج وجود علامات قد تدل على تعرضها لأحد المخاطر. فإذا كان النمو تاماً فإن الأخصائي يقوم بحث الرحم للدخول في عملية الولادة، أما إذا كان نمو الجنين غير تام، فالأولى هو السماح للحمل بالاستمرار.



• إجراء عملية قيصرية عاجلة للولادة بصرف النظر عن درجة نمو الجنين؛ لأن التأخير يتسبب بـ:

* نقص الصفائح الدموية.

* حدوث صداع أو علامات عصبية أخرى.

* نزيف في شبكية العين.

* تدهور في وظائف الكلى أو الكبد.



الأسباب:

1- الحمل لأول مرة.

2- تقدم السن للسيدة الحامل.

3- الحمل المتعدد (الحمل بثلاثة أو أربعة أجنة).

4- إذا كانت السيدة الحامل مصابة بمرض كلوي مزمن أو داء سكري.

5- الحمل العنقودي.

الوقاية:

- تناولي الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الملح، مثل الحبوب والفواكه والخضروات.

- استهلاك 8-13 أكواب من الماء يومياً.

- تجنب الكثير من الكافيين. يمكنك تناول كوب من القهوة يومياً أو كوبين كحد أقصى.



- خذي قسطاً بسيطاً من الراحة لمدة خمس دقائق كل ساعة مع رفع القدمين عن الأرض. وأن تكون مدة النوم 6 ساعات ليلاً على الأقل.

- مارسي الرياضة بانتظام.

- تخلصي من التوتر بممارسة بعض تمارين الاسترخاء أو تدليك الرقبة.



- الاتصال بالطبيب إذا لاحظت صداعاً مفاجئاً، عدم وضوح الرؤية، وإغماء أو الدوار والغثيان وتقيؤ وآلام في البطن أو نزيف، أو البدء في التبول بشكل متكرر.