مصدر: حملة 10% من أسهم أوراسكوم مستعدة لبيعها لإنهاء إدراج الشركة

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

قالت مصادر، اليوم، إن أوراسكوم تليكوم المصرية اقتربت من إنهاء إدراج أسهمها في البورصة بعد أن وافق حملة نحو عشرة بالمئة من أسهمها على بيع الأسهم.

وقدمت شركة ألتيمو الروسية المساهم الأكبر في فيمبلكوم الشركة الأم، لأوراسكوم تليكوم القابضة عرضا بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس لشراء حصص صغار المساهمين في أوراسكوم تليكوم، وقالت المصادر إنها تريد إنهاء إدراج أسهم أوراسكوم في بورصتي القاهرة ولندن.

وقالت المصادر إن إلغاء إدراج الأسهم يمكن فيمبلكوم من خفض نفقات مكتبها في مصر وتفادي المخاطر التنظيمية وعدم الاستقرار السياسي وكذلك تحسين الكفاءة بوضع موجودات أوراسكوم تليكوم تحت الإدارة المباشرة لفيمبلكوم.

ونصحت إدارة أوراسكوم الأسبوع الماضي المساهمين برفض العرض، قائلة إنه منخفض للغاية لكن ألتيمو أكدت يوم الثلاثاء الماضي سعر العرض عند 0.70 دولار للسهم.

وقال مصدر مقرب من المستشارين في هذا العرض، إنه إضافة إلى حصة العشرة بالمئة التي أبدى أعضاء حملة شهادات الإيداع المسجلة في لندن استعدادهم لبيعها للشركة أبدت ثلاثة صناديق تملك معا حصة ثلاثة بالمئة أخرى من شهادات الإيداع العالمية اهتمامها بعد أن حل أجل العرض يوم 22 من مايو.

وقال المصدر إنهم قد يحولون شهادات الإيداع إلى أسهم عادية لتتأهل للعرض المقدم لحملة الأسهم المتداولة في بورصة القاهرة والذين أمامهم مهلة حتى 27 من مايو لقبول العرض، وأضاف أن هناك احتمالا أن يمد العرض خمسة أيام أخرى.