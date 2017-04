أحمر الشفاه Long Last Soft Matte Lipstick من Clinique

التحدي هو تطوير أحمر شفاه غير لامع يدوم طويلا يخلو من عيوب التركيبات الحالية الموجودة. وجاءت استجابة Clinique : بقلم أحمر الشفاه Long Last Soft Matte Lipstick، الذي استغرقت عملية تصنيعه ثلاث سنوات، بتركيبة مطورة غير لامعة. يتميز Long Last Soft Matte Lipstick بأنه غير لامع لكنه رطب ومريح لا يسبب الجفاف ولا يتبقع. وفي اختبارات الخاصة بالاستخدام ؛ بعد تطبيقه لمرة واحدة، حافظ أحمر الشفاه Long Last Soft Matte Lipstick على 60%من لونه وتغطيته بعد ساعات من تطبيقه بكثافة. وقد قامت السيدات المشاركات في الاختبار بشرب القهوة وتحدثن وأكلن وبقي أحمر الشفاه على حاله بدون تكسر أو تقشر أو تغير في مكانه.

التركيبة: إن الصباغ الموجودة في Long Last Soft Matte Lipstick مطحونة على شكل Cetyl Octanoate وهو عبارة عن مكون يطور اللون ليصل إلى كثافته الحقيقية. وقد أضيف إلى الصيغة حبيبات السيليكا المسامية والسيليكا المسامية لتثبيت اللون. أما الترطيب فيدوم طويلا بفضل مشتقات شمع العسل ، بينما البوليمر الخاص الذي طور أساسا للعمليات الجراحية يساعد على حماية الشفاه من فقدان الرطوبة. والآن يتوفر Long Last Soft Matte Lipstick في تشكيلة كاملة من ألوان الطيف .