آخر صيحات ظلال العيون على طريقة Serenay Sarikaya

تحوّلت النجمات التركيّات إلى مثال للأناقة والجمال، ولكلّ واحدة منهنّ ميزتها الخاصة في إبراز جاذبيّتها. اخترنا لك اليوم ملكة جمال تركيا السابقة، التي دخلت عالم التمثيل وأطلقت أفكاراً جديدة لمكياج لافت وتسريحات غريبة. إنّها Serenay Sarikaya التي تعرف باعتمادها على أحمر الشفاه باللون الأحمر القوي الذي يضيء بشرتها البيضاء ويضفي عليها رونقاً لافتاً.

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تعرف الممثلة Serenay Sarikaya كيف تبرز جمالها باستخدام الألوان التي تليق ببشرتها، وتحاول قدر الإمكان التركيز على شفتيها، عبر استخدام ألوان أحمر الشفاه القويّة. فهي تتمتّع بجمال طبيعي، لذلك ليست بحاجة لوضع مكياج قويّ باستمرار، إذ تكتفي في حياتها اليوميّة بتطبيق القليل منه وبطريقة مميّزة، معتمدة على الألوان الطبيعيّة المطابقة لبشرتها.

لكنّها مؤخراً اتّبعت طريقة جديدة في المكياج، وبدل أن يتمحور التركيز حول شفتيها اعتمدت على اللون الزهري الفاتح، واتّجهت نحو الظلال الأسود الغريب حول عينيها. إضافة إلى ذلك، لم تتبع الطرق التقليديّة في وضع ظلال العيون، بل حاولت تحقيق النظرة الطبيعيّة العفويّة عبر تربيت الظلال الأسود بالإصبع حول الزاوية الخارجيّة للعين، على الجفن العلوي و السفلي أيضاً. إذ تبدو للوهلة الأولى مبعثرة وغير متناسقة مع القليل من الماسكرا.

إليك 4 خطوات بسيطة لتحقيق مكياج ناعم بالظلال المبعثر:

1. ضعي كريم الأساس الخاصّ بك بواسطة الإسفنجة المنتفجة، شرط أن يتناسب ولون بشرتك كي يحافظ على إطلالتك الطبيعيّة.

2. استخدمي الكونسيلر في مناطق الاحمرار وعلى عيوب العيون الداكنة، تحت خط الرموش وعلى جانبي الأنف. حاولي اختياره أقلّ درجة من لون بشرتك، لإعادة الاشراق الطبيعي لوجهك.

3. يمكنك وضع الكحل الأبيض على الجفن السفلي، لجعل العينين تبدوان أكبر. وبعدها إبدئي بتربيت الظلال الأسود بالإصبع حول الزاوية الخارجيّة للعين، من الأعلى و الأسفل.

4. حافظي على الإطلالة الطبيعيّة، ولا تستخدمي أحمر الشفاه القوي، بل إلجأي الى الألوان الفاتحة كالزهري أو الوردي، مع القليل من الغلوس.

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