القوات المسلحة تشارك بـ140 مائدة رمضانية لإفطار الصائمين بكافة محافظات الجمهورية

صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي علي اقامة 140 مائدة رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية بطاقة تتجاوز41 الفا و600 وجبة معلبة يوميًا لتوزيعها علي الصائمين بأجمالي مليون و 248 الف وجبة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك استمرارًا لعطاء القوات المسلحة وارتباطها بابناء الشعب المصري خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ففي نطاق المنطقة المركزية العسكرية اقامت القوات المسلحة 36 مائدة رمضانية بطاقة تسع اكثر من 14 الفا و400 فرد ، منها 8 موائد بمحافظة القاهرة في مناطق النهضة ونهاية شارع مصطفى النحاس ومنشية ناصر وبولاق ابوالعلا وحدائق القبة والزاوية الحمراء والبساتين وحلوان، و8 موائد بمحافظة الجيزة منها مائدتين بإمبابة ومثلها بالوراق ومائدتين ببولاق الدكرور ومائدتين بالصف، و4 موائد بمحافظة القليوبية بكل من القناطر الخيرية وطوخ وبهتيم والخانكة، و4 موائد بمحافظة المنوفية في الباجور وقويسنا ومنوف وتلا، و4 موائد بمحافظة الفيوم منها مائدتين ببندر الفيوم ومائدة بإطسا واخري بسنورس، و4 موائد بمحافظة بنى سويف في مناطق منها مائدتين ببنى سويف ومائدة بإهناسيا ومائدة بسمسطا، وفي محافظة المنيا اقامت القوات المسلحة 4 موائد منها مائدتين بمركز المنيا ومائدة بسمالوط واخري بأبو قرقاص، حيث تركزت هذه الموائد فى المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

كما قام الجيش الثاني الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية بطاقة تتجاوز 400 فرد لكل مائدة منها 6 موائد بمحافظة بورسعيد بكل من عزبة ابو عوف وزرزارة والقابوطي والموقف وشارع الامين وبجوار محطة قطار بورسعيد، وإقامة 6 موائد بمحافظة الدقهلية بكل من مدخل شارع الجيش وخلف محطة وطنية وبجوار نادي المعلمين و ش صلاح سالم وسندوب ودوران جديلة، كذلك 6 موائد بمحافظة الشرقية منها اثنان بمدينة الزقازيق ومائدة بكل من ههيا وابوحماد والعباسة، و6 موائد بمحافظة دمياط بالشهابية وشطا وستاد دمياط وفارسكور وميدان الساعة ودمياط الجديدة، فضلًا عن إقامة 6 موائد بمحافظة الاسماعيلية بكل من القنطرة غرب والتل الكبير وابو سلطان وابو عطوة ومعدية نمرة 6 وبجوار محطة سكة حديد الاسماعيلية.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني أقيمت 34 مائدة رمضانية منها 19 مائدة بمحافظة السويس في مناطق فنارة والمثلث وفيصل وعتاقة “موقف الاتوبيس” والجناين “قرية عامر” والاتكة والاربعين وكسفريت، و 13 مائدة بمحافظة جنوب سيناء في مناطق رأس سدر وأبو رديس وفيران وكاترين وطور سيناء ودهب ونخل والحسنة والقسيمة والجدي ، كذلك مائدتين بمحافظة البحر الاحمر بكل من الزعفرانة ورأس غارب.

كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 23 مائدة رمضانية منها 10 بمحافظة الاسكندرية فى مناطق العامرية والمعمورة والانفوشى وراس التين والرأس السودا وابوقير وزاوية عبدالقادر والحضرة والطابية ومدينة الحمام ، كذلك 6 موائد بمحافظة الغربية منها مائدتين بحى اول وثاني طنطا ومائدة بكل من مركز بسيون ومحلة المرحوم وكفر الزيات وبيرما، و3 موائد بمحافظة البحيرة فى مناطق نادي دمنهور واللقانة وشبراخيت ، و4 موائد بمحافظة كفر الشيخ بكل من الساحة الرياضية بكفر الشيخ والساحة الرياضية ببلطيم وامام محطة شمال الدلتا بسخا ومركز شباب الرياض.

كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان تسع اكثر من 800 فرد بالمحطة العسكرية بمطروح، وبجوار محطة سكة حديد مطروح.

كذلك المنطقة الجنوبية العسكرية التي أعدت 15 مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها 4 موائد بمحافظة اسيوط بكل من منقباد ونزلة عبد اللاه والاربعين ومحطة رسوم الطريق الصحراوي الشرقي، و5 موائد بمحافظة البحر الاحمر بكل من شارع الحجاز وميدان السقالة بالغردقة ومدخل الصوامع وابورماد وحلايب ، ومائدة بميدان صلاح الدين بمحافظة الاقصر، و3 موائد بمحافظة قنا بمناطق ميدان مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي وميدان عبد المنعم رياض ومجمع المواقف بقنا ، وفي محافظة اسوان اقامت القوات المسلحة مائدتين احدهما داخل مركز الخدمات الجماهيرية والثانية بميدان الصداقة القديمة.

وقد حرصت القوات المسلحة على الإعداد والإشراف الجيد على هذه الموائد وتزويدها بالأطعمة والمواد الغذائية من نوادى وفنادق القوات المسلحة القريبة من هذه المناطق، وذلك حرصًا منها على المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، الذين توافدوا علي الموائد الرمضانية لتلبية الدعوة ومشاركة قواتهم المسلحة أحد من أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

أ ش أ