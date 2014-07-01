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موقع Trip Advisor: الصحراء البيضاء تتصدر قائمة أجمل وأغرب المواقع السياحية العالمية

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موقع Trip Advisor: الصحراء البيضاء تتصدر قائمة أجمل وأغرب المواقع السياحية العالمية موقع Trip Advisor: الصحراء البيضاء تتصدر قائمة أجمل وأغرب المواقع السياحية العالمية

هشام زعزوع وزير السياحة

أعرب هشام زعزوع وزير السياحة عن سعادته البالغة لما نشره موقع “ Trip Advisor ”  المختص بشئون السياحة و السفر حيث نشر الموقع الالكترونى Trip Advisor تقريرا مطولا عن افضل و اغرب عشرين موقع سياحى فريد على مستوى العالم ، تصدر المركز الاول منطقة “الصحراء البيضاء” White Desert  التى تقع فى واحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد كأفضل مقصد سياحى فريد واصفا إياها بالجانب الخفى للسياحة المصرية الممتعة . لما تتميز به من هدوء ساحر و طبيعة خلابة والتناغم الرائع بين الصخور و الرمال البيضاء فى اشكال نادرة  ، و تعتبر الصحراء البيضاء أحد المزارات المصرية الهامة التى تحرص المجموعات السياحية على زيارتها للتمتع بالمناظر الخلابة و الهواء المنعش النظيف و الجو الجاف النقى من التلوث البيئى.

جدير بالذكر ان “الصحراء البيضاء” سميت بهذا الاسم بسبب تغطيه اللون الابيض معظم أرجاءها و انها تحتوى على مجموعة متنوعة من الصخور الملونة من الثلج الابيض إلى اللون الأصفر الفاتح بفضل عوامل التعرية و النحت و سرعة الرياح و العواصف الرملية .

الصحراء البيضاء White desert  على مسافة 38 كم عن مدينة الفرافرة فى اتجاه الواحات البحرية ومجاورة لطريق الاسفلت بعمق 25 كم ، كما يوجد بها مائية و بعض الاشجار مثل أشجار الأكاسيا  والنخيل التى تنمو وسط الصخور البيضاء و بقايا أثار منازل قديمة ترجع الى العصر الرومانى و بقايا أوانى فخاريه و تعتبر المنطقة ذات قيمة عالية من حيث التنوع الحيوى لما تحتويه من العديد من النباتات  والحيوانات النادرة و المهددة بالانقراض حيث تعتبر الصحراء البيضاء مأوى لأنواع الغزال المصرى و الغزال الأبيض و الكبش الأروى كما تحتوى على كثير من المناطق الأثرية التى تشمل مجموعة من المقابر و الكهوف النادرة و بقايا مومياوات قديمة و نقوش من عصور ما قبل التاريخ .

قال زعزوع ان محمية الصحراء البيضاء ” تعد مقصدا سياحيا جاذبا للمهتمين بالسياحة البيئية و سياحة السفارى اضافة الى هواة التصوير و المغامرات كما اضاف الوزير ان الصحراء البيضاء بمكوناتها السياحية الفريدة تعتبر مقصدا سياحيا هاما للترويج للمنتج السياحى المصرى كما تستطيع ان تضع و محافظة الوادى الجديد على خريطة السياحة العالمية.

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