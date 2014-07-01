3 أخطاء تاريخية تفتح النار على “سرايا عابدين”

كتب|| محمد الموجي

ثلاثة أيام فقط مرت على بدء موسم الدراما الرمضانية وعرض المسلسلات، وبالرغم من أن عدد الحلقات التي عرضُت غير كافٍ لانتقادها وتحليلها، إلا أنها لم تسلم من موجة انتقادات حادة .

على رأس هذه المسلسلات، المسلسل التاريخي “سرايا عابدين”، حيث انتقد الجمهور آداء الممثلين بالمسلسل، بل وصفوه بالمتكلف، كما أشاروا إلى الخلط بين العادات والمصطلحات التركية والشركسية، بالإضافة إلى رصد عدد من الأخطاء التاريخية .

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>سرايا عابدين

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> ظهر أول الأخطاء خلال احتفال الخديو إسماعيل بعيد ميلاده الـ35 بقصر عابدين، رغم أن القصر لم يكن مكتمل البناء حينها، حيث أن الخديو مولود سنة 1830 وأحداث الحلقة دارت سنة 1865، وقصر عابدين بدأ بنائه عام 1863 وأصبح مقرًا للحكم سنة 1872.

لقب خديو

لم يكن إسماعيل خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ30 عام 1860 قد حصل على لقب خديو، ورغم ذلك كانوا ينادونه خلال الحفل به رغم أنه كان لا يزال “والي”، حيث حصل على لقب “خديو” عام 1867، وعندما حصل على اللقب بعد سبع سنوات كان يقال عنه “عظمة الخديو” أو “جناب الخديو” وليس “جلالة الخديو”لأن لقب “جلالة” مرتبط بالمملكة المصرية وظهر بعد عام 1922.

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