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إسرائيل تسعى للانتقام برد مناسب على حادث مقتل ثلاثة مختطفين إسرائيليين

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إسرائيل تسعى للانتقام برد مناسب على حادث مقتل ثلاثة مختطفين إسرائيليين إسرائيل تسعى للانتقام برد مناسب على حادث مقتل ثلاثة مختطفين إسرائيليين

الشبان الإسرائيليين

رصدت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية مساعي الإسرائيلية للقيام برد انتقامي مناسب على حادث مقتل الشبان الثلاثة الإسرائيليين، الذين كانوا قد اختطفوا منذ نحو أسبوعين.

ولفتت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت أعرب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عن غضبه الشديد إزاء اقتراح الجيش الإسرائيلي بتفجير العديد من المباني الفارغة في قطاع غزة، كرد على مقتل الشبان الثلاثة..مطالبا باتخاذ رد أقوى من ذلك بكثير.

غير أن كلا من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، عارضوا اقتراح بينيت، مطالبين بالتأني أكثر قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وقالت الصحيفة إن “خيارات إسرائيل قد تكون محدودة.. فبعد حملة مداهمات استمرت أسبوعين ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الضفة الغربية، لا تزال هناك القليل من الأهداف الرئيسية”.

وزعمت “يديعوت احرونوت” أنه تم بالفعل إضعاف “حماس” من خلال سبع سنوات من الضغط الذي تمارسه إسرائيل عليها، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية يبدو أنها حصلت على القليل جدا خلال حملة القمع الأخيرة.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون قد تعهد بتعقب قتلة الشبان الإسرائيليين الثلاثة وبمعاقبة حماس على هذا التصرف، مشيرًا إلى أن عملية الضفة الغربية “المحتلة” التي شملت اعتقال مئات من “عملاء حماس” في الضفة خلال الأسبوعين والنصف الماضيين سوف تستمر، وأن إسرائيل ستعمل على “تصفية حساباتها” مع حماس.

وكان قد تم العثور أمس في مدينة “الخليل” على جثث الشباب الإسرائيليين الثلاثة الذين تم اختطافهم من الضفة الغربية في الثاني عشر من الشهر الجاري.

أ ش أ

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