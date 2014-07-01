طلاب الثانوية العامة يتظاهرون أمام وزارة التربية والتعليم

تجمع العشرات من طلاب الثانوية العامة امام وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء امتحان الديناميك لطلاب نظام علم رياضة، للمطالبة بالأفراج عن طلاب الثانوية العامة وتعديل منظومة التعليم الثانوى وتخفيض تنسيق الكليات.

كما هتف الطلاب برحيل وزير التربية وتعليم وتعديل منظومة التعليم . ورفعوا لافتات ع”لمونا صح” ، وطالب الوزارة بتقديم المطالب والمناقشة فى المطالب.

وقامت قوات الأمن بتأمين محيط وزارة التربية والتعليم للتصدى لمحاولات الشغب من الطلاب المتظاهرين اثناء وقفتهم امام وزارة التربية والتعليم.