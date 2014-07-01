أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عدوى: وضع بنود ملزمة مع مسئولي الشركة المنتجة لعقار فيروس سي الحديث لسرعة توفيره

Google+ Print
عدوى: وضع بنود ملزمة مع مسئولي الشركة المنتجة لعقار فيروس سي الحديث لسرعة توفيره عدوى: وضع بنود ملزمة مع مسئولي الشركة المنتجة لعقار فيروس سي الحديث لسرعة توفيره

وزير الصحة

التقى الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، عدد من مسئولي الشركة الموردة لعقار فيروس سي الجديد يأتي ذلك فى إطار وضع اللمسات الاخيرة لمذكرة التفاهم لتوفير عقار فيرس سي الجديد.

وأوضح عدوي – بحسب بيان وزارة الصحة اليوم – بأنه سيتم وضع بنود ملزمة للطرفين لسرعة توفير العقار ، مؤكدًا على أن مكافحة فيروس سي من أهم أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية.

و شدد عدوي على ضرورة عقد اجتماع أسبوعي بين الوزارة ممثلة فى لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية وقطاع الصيدلة ، ومسئولي الشركة لتذليل أي عقبة قبل أن تنشأ أو تولد حتى توفير العقار.

يذكر أن سعر الدواء المتفق عليه بين وزارة الصحة والسكان و الشركة الموردة للعقار أقل من سعره عالميًا بفارق كبير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا