عدوى: وضع بنود ملزمة مع مسئولي الشركة المنتجة لعقار فيروس سي الحديث لسرعة توفيره

التقى الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، عدد من مسئولي الشركة الموردة لعقار فيروس سي الجديد يأتي ذلك فى إطار وضع اللمسات الاخيرة لمذكرة التفاهم لتوفير عقار فيرس سي الجديد.

وأوضح عدوي – بحسب بيان وزارة الصحة اليوم – بأنه سيتم وضع بنود ملزمة للطرفين لسرعة توفير العقار ، مؤكدًا على أن مكافحة فيروس سي من أهم أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية.

و شدد عدوي على ضرورة عقد اجتماع أسبوعي بين الوزارة ممثلة فى لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية وقطاع الصيدلة ، ومسئولي الشركة لتذليل أي عقبة قبل أن تنشأ أو تولد حتى توفير العقار.

يذكر أن سعر الدواء المتفق عليه بين وزارة الصحة والسكان و الشركة الموردة للعقار أقل من سعره عالميًا بفارق كبير.

أ ش أ