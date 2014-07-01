الأهلي يدعم باسم علي ضد شيحة والزمالك

قرر مسؤولو الأهلي دعم باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب في ما وصفوه "بالمعركة" مع وكيله محمد شيحة ونادي الزمالك.

ووفقا لما أكده مسؤول بالنادي الأحمر رفض نشر إسمه لـFilGoal.com، سيقوم اللاعب بشكوى وكيله يوم الأربعاء في اتحاد الكرة.

باسم علي أعلن تمسكه باللعب في الأهلي وقام بتوقيع استمارة أعلن فيها رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتنازله عن جزء من مستحقاته لإتمام الصفقة.

ورغم تلك الرغبة، قام محمد شيحة وكيل اللاعب بالحصول على توقيع موكله على عقود الانتقال على بياض، قبل أن يذهب بها إلى الزمالك وليس الأهلي الذي يريده اللاعب.

كما أرسل الزمالك عرضا رسميا إلى المقاولون، يطلب فيه ضم اللاعب مقابل ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه، بزيادة مليون جنيه عن ما تقدم به الأهلي.

يُذكر أن عقد اللاعب مع المقاولون يمتد لموسمين، وهو ما دفع اللاعب لإعلان رغبته في الانتقال إلى الأهلي أو البقاء مع فريقه.