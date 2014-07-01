حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 55 سجينا بمناسبة حلول شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 55 سجينا من المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الفجيرة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم..وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه المبادرة الطيبة من سموه..معربا عن أمله أن تكون دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للإستقامة وبداية حياة جديدة.

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