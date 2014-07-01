أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 55 سجينا بمناسبة حلول شهر رمضان

Google+ Print
حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 55 سجينا بمناسبة حلول شهر رمضان حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 55 سجينا بمناسبة حلول شهر رمضان

 أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 55  سجينا من المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الفجيرة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم..وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال الفرحة على أسرهم.

 وتقدم العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه المبادرة الطيبة من سموه..معربا عن أمله أن تكون دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للإستقامة وبداية حياة جديدة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية