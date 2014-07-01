محمد بن راشد: اليوم هو يوم مميز في حياة الآلاف من أبنائنا طلبة الثانوية العامة

هنأ سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر طلبة وطالبات الثانوية العامة بعد أن إعلان نتائج الثانوية العامة والعشر الأوائل للعام 2013 -- 2014 عبر قناة يوتيوب حكومة الإمارات

وقال سموه : اليوم هو يوم مميز في حياة الآلاف من أبنائنا طلبة الثانوية العامة ،تهنئتي لجميع الناجحين، ونبارك لأهالي المتميزين، والشكر للمدرسات والمدرسين و أقول لأبنائي خريجي الثانوية العامة ، أمامكم حياة مختلفة ،ستكون مليئة بالتحدي والإنجاز ، وينتظركم وطنكم لترفعوا بنيانه وتحموا أركانه..

كما هنأ سموه قائلا: مبروك لابنة الإمارات مريم علي المصلحي المركز الأول أدبي بنسبة 99.92% .. ومبروك أيضاً لبقية الأوائل.