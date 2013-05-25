السياحة تبدأ تنفيذ قرار الوزير بمنع تدليك الرجال للسائحات لمواجهة “التحرش”

بدأت إدارة شرطة السياحة بالغردقة وغرفة المنشأت الفندقية ومكتب وزارة السياحة في تنفيذ قرار وزير السياحة هشام زعزوع بمنع الرجال من ممارسة اعمال المساج والتدليك للسائحات بالنوادي الصحية ومراكز المساج فى الفنادق والقرى السياحية لمواجهة ظاهرة التحرش بالسائحات .

وتم تنظيم عدد من حملات التفتيش المفاجئة على النوادي الصحية لإلزامها بتنفيذ القرار وتضمن القرار إغلاق أي ناد صحي مخالف لمدة شهر وإلغاء الترخيص الخاص بالنادي الصحي في حال تكرار المخالفة وتخفيض درجة تقييم الفنادق فى حالة مخالفة القرار، وتم توزيع قرار وزير السياحة علي جميع المنشات الفندقية لتنفيذه يذكر ان فنادق الغردقة تضم نحو 150 نادي صحي ومساج .