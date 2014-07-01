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تأجيل جلسة البرلمان العراقي حتى 8 يوليو المقبل لعدم اكتمال النصاب

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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ تأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى يوم 8 يوليو الجاري لاعتبارات اضطرارية بعد عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الثانية.
>وسادت داخل البرلمان العراقي حالة من الجدل بعد اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى بعد حضور 255 نائبا من أصل 328، بينما شهدت الجلسة الثانية بعد الاستراحة عدم اكتمال النصاب القانوني.
>وعقد البرلمان العراقي حديثا أولى جلساته، في الوقت الذي يواجه فيه النواب ضغطا لتشكيل حكومة جديدة لمواجهة «المسلحين المتشددين».

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