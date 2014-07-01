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السفير الروسي في بغداد: لن يشارك طيارين روس في أي عمل عسكري ضد «داعش»

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أكد السفير الروسي لدى العراق، إيليا مورجونوف، الثلاثاء، أن طيارين روس قد يتواجدون في العراق لتشغيل وإدارة الطائرات المقاتلة التي زودت بها روسيا العراق مؤخرا، لكنهم لن يشاركوا في أي عمل عسكري محتمل ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش».

وقال «مورجونوف» :«لا يوجد أي حديث يدور حول إمكانية مشاركة طيارينا في العمليات العسكرية الدائرة، ولكن تجميع وتشغيل اجزاء المقاتلات هي المهمة التي سنتولاها على الأرجح، بموجب ما هو مكتوب في العقد».

وكان العراق تسلم 10 مقاتلات «سوخوي» روسية في إطار الدفعة الأولى من صفقة طائرات وقعتها بغداد مع موسكو في وقت سابق.

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