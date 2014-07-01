الجيش النيجيري يداهم خلية مخابراتية تابعة لـ«بوكو حرام»

ذكرت تقارير صحفية الثلاثاء أن الجيش النيجيري داهم خلية استخباراتية تابعة لحركة «بوكو حرام» المتشددة، واعتقلت مسؤولا بارزا بها يعتقد أنه أشرف على اختطاف أكثر من 200 فتاة في بلدة شيبوك بشمال شرق البلاد في إبريل الماضي.

> وأفادت صحيفة «بونش» أنه يعتقد أن رجل الأعمال بابوج يا رى متورط في اغتيال أمير بلدة جوزا في مايو الماضي وعمليات تفجيرية عديدة في مايدوجورى، عاصمة ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.

> وقال الجيش إنه استخدم موقعه كقائد لجماعة شباب للتغطية على أنشطته الارهابية. كما اعتقلت القوات الامنية عدة مشتبهات بهن في الخلية.

> ويشار إلى أن هجمات «بوكو حرام» أودت بحياة الآلاف هذا العام فقط. وكان آخر الهجمات اعتداء على كنائس وجماعات عرقية بالقرب من شيبوك، الأحد مما أسفر عن مقتل 53 شخصا. كما استهدفت بوكو حرام مركزا تجاريا في أبوجا الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.