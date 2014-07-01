العاهل السعودي يأمر بتقديم مساعدات بنصف مليار دولار للشعب العراقي

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن العاهل السعوديK الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتقديم مبلغ وقدره 500 مليون دولار كمساعدة إنسانية للشعب العراقي المتضرر منالأحداث المؤلمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء، عن المصدر القول إن المساعدات تشمل النازحين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية.

وأوضحت الوكالة أنه تم إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بهذه المساعدات ،وأن تقديمها سيتم عبر مؤسسات الأمم المتحدة للشعب العراقي فقط. وستتابع المملكة هذه الجهود لضمان وصول المساعدات للمتضررين من كافة أطياف الشعب العراقي.