إصابة رقيب شرطة بطلق ناري بالبطن على يد مسجل خطر بالمحلة‎

أصيب رقيب شرطة من قوة مباحث قسم أول المحلة بطلق ناري بالبطن على يد مسجل شقي خطر بعد تبادل لإطلاق النار مع المتهم اثناء ضبطه بمنطقة مفارق دمرو.

كان اللواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطار من العقيد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة يفيد أثناء قيام الملازم أول أحمد السويدي والملازم أول أحمد بهاء معاون مباحث القسم والقوة المرافقة لهما بالمرور بمنطقة مفارق طريق دمرو شاهدا سيارة ملاكي بدون لوحات وأثناء استيقافها قام مرافق قائد السيارة ويدعى وائل إبراهيم زكي وشهرته”وائل الجنزوري” -32سنة- عاطل مسجل خطر ومشهور عنه الاتجار بالمواد المخدرة بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات في محاولة للهرب مما دفع القوات لمبادلته إطلاق النيران إلا أنه تمكن ومرافقه من الهرب مما أدى لإصابة رقيب الشرطة إبراهيم السيد ابو عبد الله -32سنة- من قوة مباحث القسم بطلق ناري بالبطن وتم نقله لمستشفى المحلة العام.

تحرر عن الواقعة المحضر 13037جنح أول المحلة ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب.