محافظ بورسعيد يتفقد قناة السويس للإطمئنان على حركة عبور السفن

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بجوله ميدانية تفقدية لممر المجرى الملاحى لهيئة قناة السويس ، بحضور اللواء عادل الغضبان و اللواء محمد الشرقاوى مدير الامن ، للاطمئنان على حركة قوافل عبور السفن ومتابعه تأمين جانبى طريق قناة السويس ونطاق محيط الميناء المحورى لشرق تفريعه بورسعيد ومبنى القبة للارشاد التابع لهيئة قناة السويس.

استهدفت الجولة رفع كفاءه الاستعداد لجنود القوات المسلحة وحرس الحدود وجنود إدارة أمن الموانئ.

وطالب اللواء سنماح قنديل محافظ بورسعيد جميع الأجهزة المعنية القيام بعملية مسح وتمشيط واسعه النطاق لجميع المبانى و الهيئات الحيوية و الاستراتيجية.