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زعيم رابطة الشمال الإيطالية يهاجم الحكومة بعد إعلان مصرع ٣٠ مهاجرا غير شرعي

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زعيم رابطة الشمال الإيطالية يهاجم الحكومة بعد إعلان مصرع ٣٠ مهاجرا غير شرعي زعيم رابطة الشمال الإيطالية يهاجم الحكومة بعد إعلان مصرع ٣٠ مهاجرا غير شرعي

ارشيفية

 

هاجم زعيم رابطة الشمال الإيطالية المعروفة بعدائها للأجانب وخاصة للمهاجرين في بلاده ماتّيو سالفيني .. متهما إياها بالرعونة أمام استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية واستمرار مسلسل المآسى التى تتكرر أمام السواحل الإيطالية.

وحمل سالفيني رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزي ، ووزير داخليّته آنجلينو آلفانو، مسئولية مصرع ثلاثين مهاجرا جديدا في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال عقب انتشار خبر العثور على ثلاثين جثّة داخل أحد قوارب الصيد القادمة من شواطيء ليبيا: “ثلاثون قتيلاً آخر، هم ثلاثون خطيئة على عاتق وضمير من يدافعون عن استمرار عملية «بحرنا»، أو بالأحرى «بحرهم»”.

ودعا سالفيني لضرورة مساعدة المهاجرين في بلادهم ، وفي الحال ، والحيلولة دون ركوبهم البحر”، وتساءل على موقعه في بفيس بوك “ألا ترون معي بإنّ قميصَيْ رينزي وآلفانو مُلطّخان بدماء القتلى الجدد؟!”.

 

 

أ ش أ

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