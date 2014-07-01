تموين السويس : ضبط 46 دجاجة فاسدة قبل توريدها لمستشفى خاصة

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس أن الرقابة التجارية التموينية تمكنت ، اليوم الثلاثاء ، بالتنسيق مع مديرية الصحة من ضبط 46 دجاجة فاسدة قبل توريدها لأحد المستشفيات الخاصة لتقديمها للمرضي بوجبة الإفطار.

أضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات صحفية أنهم تمكنوا من ضبط الدجاج قبل توريده للمستشفى والتحفظ عليه موضحا أنه تم تحرير محضر وقضية تموينية بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

تابع وكيل وزارة التموين أنهم تلقوا تعليمات من اللواء العربي السروي محافظ السويس بشن حملة موسعة ومكبرة بالتنسيق مع الطب الوقائي على شوارد اللحوم ومحال بيع الدواجن الأسبوع القادم للتأكد من مدي صلاحيتها وجودة المواد المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الحملات اليومية مستمرة على الاسواق خلال شهر رمضان لضبط أى مواد غذائية فاسدة وضبط المخالفين فى بيع مواد غذائية بسعر اغلي من الحد المحدد والمسموح.