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موظف يعتدي على رقيب شرطة ببنها لتحرير مخالفة ضده

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موظف يعتدي على رقيب شرطة ببنها لتحرير مخالفة ضده موظف يعتدي على رقيب شرطة ببنها لتحرير مخالفة ضده

اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية

اتهم رقيب شرطة موظف بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب لقيام الأول بتحرير مخالفة سير عكس الاتجاه.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العقيد حسام الحسينى مفتش المباحث يفيد بتلقيه إخطارا من “وليد ف ع” -44 سنة- من قوة إدارة مرور القليوبية أنه حال تواجده بالخدمة المعين بها بمنطقة الأهرام ، شاهد السيارة رقم “4213 د ج” بقيادة “مصطفى أ م” -47 سنة- موظف تسير عكس الاتجاه ولدى قيامه بتحرير مخالفة ضده قام قائد السيارة بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب محدثاً إصابته بسحجات بالذراع الأيمن وتم ضبطه ، وبمواجهة الثانى أنكر ما نسب إليه، وأشار إلى حدوث مشاجرة بين أحد السائقين والمبلغ ولدى تدخله لفض المشاجرة تعدى عليه المبلغ بالسب والشم والضرب محدثاً إصابته بكدمة بالأنف وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 590 جنح قسم ثان بنها لسنة 2014، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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