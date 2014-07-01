ضبط 4 طلاب بتهمة التحرش بفتاة في المنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، القبض علي 4 طلاب، تحرشوا بفتاة أثناء سيرها بصحبة خطيبها بكورنيش النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ بالواقعة.

انتقل النقيبان أحمد حسانين ومحمد بكر، معاونا مباحث قسم المنيا، حيث تبين تعرض أيه .ص 19 سنة – طالبة، أثناء سيرها بصحبه خطيبها محمد . ن 22 سنة – مجند بالقوات المسلحه للتحرش، من قبل 4 طلاب ، وعلي الفور تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة، الذي تمكن من القبض علي المتحرشين بها، وهم مؤمن م 19 سنة، وناصر م 17 سنة، ومحمد م 19 سنة طالب ، وإبراهيم ش 17 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.