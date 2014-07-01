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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة قصرت في التعامل مع تفجيرات الإتحادية

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة قصرت في التعامل مع تفجيرات الإتحادية مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة قصرت في التعامل مع تفجيرات الإتحادية

تفجيرات الاتحادية

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء، محمد نور الدين، إن الداخلية تتوقع قبل الاحتفال بثورة 30 يونيو، بأسبوع أو أكثر، حدوث تفجيرات، وعمليات إرهابية، وذلك من غير ما يأتي إلى الوزارة تهديد، في إشارة إلى أن حركة “أجناد ”، أعلنت عن وجود تفجير قرب محيط الاتحادية من يومين.

وأضاف نور الدين في حوارٍه  ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه يُوجد تقصير واسترخاء من قيادات الداخلية في التعامل مع الإعلان عن وجود تفجير وعمليات انتحارية، لمواجهة هذه التفجيرات، موضحاً أن هذه التفجيرات تضعف الاقتصاد المصري، والسياحة.

وأوضح نور الدين أن الشرطة لم تقم بواجبها في التعامل مع هذه التفجيرات، لكون الضباط لم يرتدون البدلة الوقائية من هذه التفجيرات، علاوة على أنهم لم يستخدموا مدفع المياه للتعامل مع هذه القنابل، على الرغم من أن وزارة الداخلية لديها إمكانيات غير عادية للتعامل مع هذا، قائلاً: “هذه الإمكانيات، أتت من دول أجنبية في شكل منح”.

وتاعب نور الدين أنه “لم يحدث أي تحقيق في التفجيرات التي حدثت منذ أيام في مترو الأنفاق، وغيرها، لمعرفة من المقصر في أدائه”.

من جهته أكد الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، أنه لا بد من فتح تحقيق عاجل وموسع، لمعرفة من قصر في أداء عمله من الداخلية، موضحاً أنه بمجرد إعلان حركة “أجناد مصر”، مسئوليتها عن هذا الحادث، يعني أنها مسيطرة على الأماكن الحيوية في الدولة، قائلاً: “يجب فتح تحقيق عاجل، لكونه تم في محيط قصر الاتحادية”، موضحاً أنه يوجد ثغرات أمنية واسعة.

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