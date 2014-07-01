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استمرار أزمة البنزين في المنوفية وضبط 6200 لتر قبل بيعه في السوق السوداء‎

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استمرار أزمة البنزين في المنوفية وضبط 6200 لتر قبل بيعه في السوق السوداء‎ استمرار أزمة البنزين في المنوفية وضبط 6200 لتر قبل بيعه في السوق السوداء‎

أرشيفية

تشهد محافظة المنوفية استمرار أزمة السولار وبنزين 80 فى كافة محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة ، مما تسبب فى اصطفاف السيارات على بعد أمتار أمام محطات الوقود انتظار للحصول على الوقود المطلوب ، مما أغضب السائقون وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وفى شهر رمضان الكريم ، وأجبرهم على الشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة بدل من الانتظار طويلا أمام محطات الوقود.

يقول محمود قابيل أحد الأهالى على أن المحافظة تشهد أزمة فى بنزين 80 وفى السولار بحيث أغلقت العديد من المحطات أبوابها أمام السائقين للحصول على الوقود نظرا لعدم توفرة بالمحطة ، مؤكدا على أن المحطات الكبرى فى المراكز هى من تتوفر فيه الوقود فقط مما يتسبب فى زحام أمام المحطات فى ظل ارتفاع درجه الحرارة والصيام.

ويضيف محمد جبر أحد السائقين بالمحافظة على أنه يشترى بنزين 80 من السوق السوداء بأسعار مضاعفة نظرا لعدم توفره فى محطات الوقود وفى حالة توفر يكون الانتظار طويلا وهو غير قادر على الانتظار ، مطالبا وزير بتشديد الرقابة على محطات الوقود منعا لتهريبه للسوق السوداء وبيعة بأسعار مضاعفة.

ومن جانبها تمكنت مباحث التموين بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية من ضبط بدرية إبراهيم الأقرع ، مسئول عن محطة رصيف بناحية قرية طبلوها بمركز تلا ، لقيامة بالتصرف فى 6200 لتر بنزين 80 قبل بيعه فى السوق السوداء ، وتم التحفظ على الكمية وتحرير محضر بالواقعة.

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