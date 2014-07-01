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حزب حراس الثورة ينعي شهداء الوطن ويدين تفجيرات الاتحادية

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حزب حراس الثورة ينعي شهداء الوطن ويدين تفجيرات الاتحادية حزب حراس الثورة ينعي شهداء الوطن ويدين تفجيرات الاتحادية

نعى حزب حراس الثورة شهداء الوطن الذين سقطا ضحية الإنفجارات الدنيئه التى أستهدفت محيط قصر الاتحاديه أمس.

ويؤكد الحزب أن هذه العمليات لن ترهب الشعب المصرى عن إستكمال ما بدأه من استحقاقات ديمقراطيه و إستقرار سياسي و تطلع اقتصادى.

وطالب الحزب فى بيانه بفتح تحقيق عاجل فى الإهمال الجسيم الذى وقع من الداخليه و قيادتها بعدم التعامل بجديه مع البيان الصادر من الجماعة المسماة أجناد والتى أكدت فيه استهدافها محيط قصر الاتحاديه بعبوات ناسفه إلا أن الوزارة و قياداتها نفت وجود تلك العبوات وأدعت أن البيان محاولة للتشتيت ولفت الإنتباه.

وطالب الحزب بإقالة وزير الداخليه فى حال مسئوليته و قياداته عن هذا الإهمال الذى ساهم فى إضافة أسماء من صفوة رجالنا إلى قائمة الشهداء و المصابين.

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