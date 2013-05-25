أمن البحر الأحمر يكرم 22 من العاملين بالمديرية

قام اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر بتكريم 22 من الضباط والافراد والامناء والمجندين والعاملين المدنيين بالمديرية وتسليمهم شهادات التقدير ومبالغ مالية وذلك نيابة عن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وذلك بنادي الشرطة بحضور اللواء لطفي عياد مساعد المدير للشؤون الادارية واللواء محمد عبد الله مساعد مدير الامن للوحدات والعميد حسام كمال مفتش الداخلية العميد احمد صادق رئيس مباحث البحر الاحمر ورؤساء المباحث .

واكد الجزار بأن سياسة الوزارة تأكد أن هناك جهدًا يبذل لإرساء الأمن وأن الشرطة في خدمة الشعب.

و اكد المقدم وليد مجدي مدير العلاقات العامة والاعلام بالمديرية ان حفل التكريم شمل الضباط : عقيد عبد العظيم مصطفى شلبي، ورائدعمرو سعيد محمد، ورائدعلى سمير محمد، ورائدعماد عبدالسلام محمد، ورائد محمد نبيل أحمد، ونقيب عمر محمد عمر، والنقيب كريم محمود الضبع، والنقيب أحمد أحمد الطريفي، والنقيب محمد وفيق مصطفى، والنقيب محمد بسطويسى محمد، والنقيب محمد على محمد، والنقيب محمد أحمد الطريفي، والملازم أول محمد نشأت عبدالحكيم، والملازم أول طارق حسين أحمد.

ومن أمناء الشرطة: أمين شرطة خالد عبدالرحيم القناوى, وامين شرطة محمد عطية عبداللطيف، ورقيب شرطة على حسن على، ورقيب شرطة حمدى إبراهيم محمدومن المجندين: حمودة قاسم محمد، ورجب ملاحظ عبدالوهاب، ومن الموظفين: رحيل رمزى رزق الله، ورشيدي محمد إبراهيم.